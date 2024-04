Wildeshausen (dpa/lni). In der Nacht bricht ein Feuer in einem Auto in Wildeshausen aus. Kurz darauf brennt ein umliegender Carport und eine angrenzende Doppelhaushälfte. Verletzt wird niemand, der Schaden jedoch ist immens.

Beim Brand einer Doppelhaushälfte und eines Autos in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer hatte von einem Pkw zunächst auf den umliegenden Carport und im Anschluss auf die angeschlossenen Doppelhaushälften übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Die insgesamt sieben Bewohner der beiden Haushälften konnten sich demnach unverletzt ins Freie retten. Sie seien im Anschluss bei Angehörigen untergekommen.

Trotz der etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort habe der Brand jedoch eine der beiden Haushälften nahezu zerstört und damit unbewohnbar gemacht. Auch die andere Hälfte blieb den Angaben zufolge zunächst unbewohnbar. Der Schaden falle hier aber geringer aus. Durch die Hitze sei außerdem ein weiteres Wohngebäude in der Nähe beschädigt worden, musste aber nicht evakuiert werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Der Brandort sei vorerst beschlagnahmt worden, um die Brandursache zu ermitteln.

