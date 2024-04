Lüneburg (dpa/lni). Neue Saison, neuer SVG-Kader: Nationalspieler Erik Röhrs trägt in der nächsten Spielzeit nicht mehr das Trikot des niedersächsischen Bundesligisten. Auch vier Nordamerikaner gehen.

Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg muss mit einer neu formierten Mannschaft in die nächste Spielzeit starten. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, werden gleich sieben Spieler das Team von Trainer Stefan Hübner verlassen. Außer dem deutschen Nationalspieler Erik Röhrs sind dies die Kanadier Jesse Elser und Maxwell Elgert, die Amerikaner Matthew Knigge und Matt Slivinski sowie Yann Böhme und Hannes Gerken. Über deren neuen Vereine ist derzeit nichts bekannt.

Das Septett war entscheidend mit daran beteiligt, dass die Lüneburger die bislang erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte hinter sich gebracht haben. Im CEV-Cup erreichten die „Lüne-Hünen“ das Finale, in dem sie gegen den polnischen Spitzenclub Asseco Resovia Rzeszow verloren. In der Bundesliga kam das Aus im Playoff-Halbfinale gegen Titelverteidiger Berlin Volleys.

Wie der Club weiter mitteilte, laufen die Planungen für den neuen Kader auf Hochtouren. Neue Spieler sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Die Bundesliga-Saison 2024/25 beginnt am Wochenende 20. bis 22. September, die SVG wird Ende Juli wieder in das Training einsteigen.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-637941/2 (dpa)