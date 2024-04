Nienburg (dpa/lni). Nach den tödlichen Polizeischüssen in Nienburg ist am Samstag eine Demonstration in der Stadt geplant. Die Polizei erwartet zu der angemeldeten Veranstaltung rund 300 Teilnehmer, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Veranstaltung steht unter Motto „Justice for Lamin“. Die Demonstration soll um 14.00 Uhr am Bahnhof beginnen, durch die Stadt führen und am Bahnhof enden. Eine Privatperson hat laut Polizei die Demonstration angemeldet.

Bei dem umstrittenen Einsatz am 30. März erschossen Polizisten einen 46 Jahre alten Mann aus Gambia (Westafrika). Dieser griff Videoaufnahmen zufolge Polizisten mit einem Messer an und verletzte einen Diensthund. Behörden ermitteln gegen 14 Beamte, die an dem Einsatz beteiligt waren. Es handle sich bei den Ermittlungen um einen üblichen Vorgang, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden gesagt.

