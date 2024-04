Bremen (dpa/lni). Ein 24 Jahre alter Mann soll in Bremen seine Schwester umgebracht haben, weil er mit ihrer Lebensweise nicht einverstanden war. Am Mittwoch soll ein Mordprozess gegen den Angeklagten beginnen, wie das Landgericht Bremen am Donnerstag mitteilte. Im Dezember des vergangenen Jahres soll der Somalier mit einem Küchenmesser mehrfach auf die 23 Jahre alte Frau eingestochen haben. Mit der Tat habe er seine vermeintlich verletzte Ehre wiederherstellen wollen. Die Frau starb am Tatort. Das Gericht hat Termine bis zum 31. Mai angesetzt.

