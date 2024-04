Helmstedt (dpa/lni). Auf der Autobahn 2 ist ein 19-Jähriger festgenommen worden, der sich zuvor in einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Zwischen Rennau und Helmstedt-Zentrum (Landkreis Helmstedt) wollten Beamte den Mann am frühen Donnerstagmorgen kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige habe allerdings nicht auf die Haltesignale reagiert und stattdessen beschleunigt. Bei der darauffolgenden Verfolgungsjagd sei er an der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen die Leitplanke geprallt. Der Mann verletzte sich demnach bei dem Unfall leicht. Das Auto sei kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-635342/2 (dpa)