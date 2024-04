Hildesheim (dpa/lni). Die Niedersachsen verlieren das entscheidende Spiel der Halbfinalserie gegen den VfB Friedrichshafen mit 1:3. Die Gäste stehen seit 2012 ununterbrochen im Endspiel.

Die Volleyballer der TSV Giesen Grizzlys haben ihre erste Teilnahme am Finale der deutschen Meisterschaft verpasst. Die Niedersachsen unterlagen am Mittwoch in eigener Halle dem VfB Friedrichshafen mit 1:3 (25:19, 24:26, 22:25, 22:25) und verloren die „Best of Five“-Halbfinalserie mit 2:3. Gegner der Friedrichshafener in der Endspielserie ist Titelverteidiger und Dauerrivale Berlin Volleys. Das erste Duell findet am Montag (19.30 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt statt.

„In den Playoffs ist jedes Spiel ein komplett neues Spiel“, hatte Grizzys-Trainer Itamar Stein vor der entscheidenden Partie gesagt. Das Team aus dem Landkreis Hildesheim, das die Hauptrunde auf dem zweiten Platz beendet hatte, startete gut. Vor allem der niederländische Diagonalangreifer Michiel Ahyi setzte im Angriff und in der Abwehr starke Akzente. Im zweiten Satz vergab Giesen beim 24:22 aber zwei Satzbälle und gab den Durchgang noch ab.

Im vierten Satz kämpften sich die Grizzlys von einem 9:13 zur 19:18-Führung. Doch ein Eigenfehler beim ersten Matchball für die Gäste brachte die Entscheidung. Friedrichshafen hat somit seit 2012 jedes Mal das Endspiel erreicht.

