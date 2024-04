Holzminden (dpa/lni). Am Dienstagmorgen wird in Holzminden einem Schulbus die Vorfahrt genommen. Für 16 Schüler geht es daraufhin in Krankenhäuser und Arztpraxen statt in die Schule. Was bisher bekannt ist.

In einem Schulbus sind 16 Kinder verletzt worden, als dieser abrupt abgebremst hat. Grund dafür war, dass dem Bus am Dienstagmorgen in Holzminden die Vorfahrt genommen wurde, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kinder wurden den Angaben nach schwer verletzt, die restlichen leicht.

Nach dem Vorfall setzte der Bus zunächst seine Fahrt zu einem Schulgelände im Ort Bevern fort, wo die Kinder versorgt wurden. Die 16 Betroffenen wurden später in Arztpraxen und Krankenhäuser gebracht. Der 26 Jahre alte Autofahrer, der dem Bus die Vorfahrt nahm, wurde bereits ermittelt, wie es weiter hieß. Die weiteren Ermittlungen dauerten demnach an.

