Salzhemmendorf. Nahe Hameln in Niedersachsen kommt es am Sonntag zu einem Unfall - drei Menschen sterben zunächst. Doch dabei blieb es nicht.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Hameln in Niedersachsen ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos erlag am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Direkt bei dem Unfall starben am Sonntag bereits drei junge Erwachsene. Der Zustand der fünften Person in dem Auto, ein 17-Jähriger aus Hameln, gilt als stabil, wie es weiter hieß.

Das Auto kam am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in der Nähe des Humboldtsees in Salzhemmendorf aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein weiteres Fahrzeug war an dem Unfall nicht beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-613965/2 (dpa)