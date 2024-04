Bad Salzdetfurth (dpa/lni). In Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine 31-jährige Autofahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen am Samstagmittag den vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 39-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer, darunter ein Kleinkind, blieben bei dem Unfall unverletzt. Auch sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-588572/2 (dpa)