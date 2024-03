Bremen/Hannover (dpa/lni). Wer am Feiertagswochenende spazieren gehen oder Ostereier im Garten suchen will, sollte auch mit Regen rechnen. Die Meteorologen sagen wechselhaftes Wetter voraus.

Das Osterwochenende in Niedersachsen und Bremen dürfte nach Einschätzung von Meteorologen wechselhaft mit vielen Wolken und zum Teil auch regnerisch werden.

Das Wetter am Karfreitag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unbeständig mit vermehrt heiteren Abschnitten am Nachmittag. Der Wind weht laut der Vorhersage mäßig, an der See und im Bergland ist er stark bei Höchsttemperaturen zwischen 11 Grad auf den Inseln und 15 Grad im Emsland.

Am Samstag sollen die Temperaturen auf 17 Grad auf den Inseln und auf 19 bis 23 Grad im Rest des Landes klettern. Im Nordwesten ist es laut DWD zunächst stark bewölkt mit etwas Regen, der in Richtung Norden abzieht. Östlich der Weser sei mit längeren heiteren Phasen zu rechnen, hieß es. An der Ems steige am Nachmittag das Gewitterrisiko. In der Nacht zum Ostersonntag kommt es westlich der Weser zu Schauern und auch zu Gewittern.

Am Ostersonntag ist mit vielen Wolken zu rechnen und stellenweise mit etwas Regen. Auf den Inseln liegen die Höchsttemperaturen bei 12 Grad, 15 Grad in Bremen und 18 Grad im Harzvorland, wie es weiter hieß.

In der Nacht zum Montag soll es weitgehend trocken bleiben bei Tiefstwerten von 5 bis 8 Grad. Für Ostermontag rechnet der DWD mit vom Südwesten her sich rasch ausbreitendem Regen, der am Nachmittag intensiver und auch gewittrig werden kann. Die Temperatur-Höchstwerte liegen laut der Vorhersage zwischen 12 und 16 Grad, auf den Inseln um 10 Grad.

