Hannover (dpa/lni). Im Klassenraum einer Gesamtschule in Hannover-Bothfeld geraten Teile der Einrichtung in Brand. Das Feuer kann rasch gelöscht werden - doch werden mehrere Zimmer vom Rauch beschädigt.

In einem Klassenzimmer einer Gesamtschule in Hannover hat es am Freitagmorgen aus unbekannter Ursache gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Eine vorbeifahrende Radfahrerin hatte an einem Fenster des Schulgebäudes im Stadtteil Bothfeld Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. In einem Klassenraum im Erdgeschoss fanden die Einsatzkräfte einem Sprecher zufolge dann brennendes Mobiliar. Sie löschten das Feuer und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Klassenzimmer. Da mehrere Räume stark verraucht waren, wurde das Gebäude anschließend gründlich durchlüftet. Außerdem mussten die Einsatzkräfte Teile einer Deckenverkleidung entfernen, um mögliche Glutnester identifizieren zu können.

Zunächst blieb unklar, ob der betroffene Bereich nach den Osterferien wieder für den Schulbetrieb zugänglich sein wird. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

