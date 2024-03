Bremen. Der Kapitän ist nach seiner Verletzung zurück an Bord. Und Trainer Werner schickt ihn sofort wieder in den Bundesliga-Alltag. Werder muss einige gesperrte Akteure ersetzen.

Werder Bremen kann im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Kapitän Marco Friedl in der Startelf zählen. Der Innenverteidiger war in dieser Woche nach seinem Riss des Syndesmosebandes zurückgekehrt. „Wenn Marco jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert in den nächsten 48 Stunden, wird er anfangen“, sagte Trainer Ole Werner vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

„Zum frühen Zeitpunkt ist er jetzt wieder da. War jetzt auch nicht so zu erwarten. Das ist auch dann Zeugnis dessen, wie er arbeitet“, schob der 35 Jahre alte Coach hinterher. Die angeschlagenen Stürmer Justin Njinmah und Dawid Kownacki werden fehlen. Abwehrspieler Niklas Stark muss auch weiterhin pausieren. Senne Lynen, Jens Stage und Mitchell Weiser fehlen wegen ihrer Gelbsperre.

