Wolfsburg (dpa/lni). Ralph Hasenhüttl steht vor seinem Debüt als Trainer des VfL Wolfsburg. Im Spiel bei Werder Bremen sollen erste Änderungen sichtbar sein.

Trainer Ralph Hasenhüttl hat nach seinem Dienstantritt beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sein erstes Pflichtspiel vor sich. Die erste Zeit sei „sehr zufriedenstellend“ gewesen, sagte Hasenhüttl vor der Partie gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Ich finde, dass da eine Mannschaft ist, die sehr gut mitzieht, sehr motiviert ist, auch bereit ist, Dinge sofort umzusetzen.“ Hasenhüttl hatte als Nachfolger von Niko Kovac den VfL als Trainer übernommen und soll den Tabellen-14. schnellstmöglich stabilisieren und den Klassenverbleib sichern.

Unter Hasenhüttl wollen die Niedersachsen schwerer zu bespielen sein. „Es sollte eigentlich so sein, dass man schon nach der ersten Woche Veränderungen sieht“, sagte Hasenhüttl. „Ich hoffe, man erkennt das auch am Wochenende, dass sich ein bisschen was verändert hat.“ Eine sofortige Wende ist allerdings nicht zu erwarten: „Die Gegner sind einfach zu gut, um hier mit ein, zwei kleinen Veränderungen sofort zum Erfolg zu kommen“, sagte Hasenhüttl.

