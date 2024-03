Ostereistedt (dpa/lni). Bis Ostern dauert es nicht mehr lange. Im Osterhasenpostamt hatten Hanni Hase und sein Team wieder alle Pfoten voll zu tun, um die Briefe an den Osterhasen zu beantworten.

Kinder aus aller Welt haben dieses Jahr wieder ihre Wünsche an den Osterhasen im niedersächsischen Ostereistedt geschrieben. Mehr als 65.000 Briefe aus 34 Ländern erreichten Hanni Hase und sein Team vor Ostern, wie die Deutsche Post mitteilte. Die Post komme aus ganz Deutschland, aber auch aus Australien, China und der Ukraine.

„Sich vorzustellen, dass wir mit unseren Antwortbriefen Kinderaugen auf der ganzen Welt zum Leuchten bringen, ist ein wunderbares Gefühl“, sagte die Leiterin des Osterpostamtes, Doris Kröger. Manche Kinder erklären in ihren Briefen den Weg zu besonders sicheren Verstecken oder fragen den Osterhasen nach seinem Lieblingsessen. Hanni Hase sei aber auch Ansprechpartner für Wünsche und Sorgen.

Bis zum Frühling des nächsten Jahres wird es nun wieder ruhiger in der besonderen Postfiliale in Ostereistedt. Was Hanni Hase bis dahin macht? „Seine Pfoten vom vielen Schreiben ausruhen“, berichtete Doris Kröger.

Im Osterpostamt wird seit 1982 jedes Schreiben beantwortet. Auch im Osterhasenpostamt in der Oberlausitz trudelten dieses Jahr wieder viele Briefe ein. Dort antworteten „Olli Osterhase“ und seine Frau „Lotti Langohr“ auf die Osterpost. Die Filiale im sächsischen Seifhennersdorf besteht seit 2005. In Osterhausen, das zur Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt gehört, gibt es ebenfalls ein Osterhasenpostamt.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-491641/3 (dpa)