Lüneburg (dpa/lni). Ein älterer Radfahrer überholt einen E-Scooter-Fahrer in Lüneburg. Danach kommt es zu einem schweren Unfall.

Ein 76 Jahre alter Radfahrer hat einen E-Scooter-Fahrer auf einem Radweg in Lüneburg überholt und ist anschließend gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der Mann stürzte am Mittwochmittag daraufhin und erlitt schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben eines Polizeisprechers trug der Senior keinen Fahrradhelm. Ermittlungen zum weiteren Unfallhergang laufen.

