Gnarrenburg (dpa/lni). Bei einem Unfall eines Tiertransporters in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg sind rund 2500 Hühner gestorben. Der Laster sei den ersten Erkenntnissen nach aus zunächst unbekannten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort prallte er gegen die Leitschutzplanke und mehrere Baumkronen. Die Hälfte der etwa 5000 Tiere kam dabei ums Leben. Die andere Hälfte wurde gerettet und auf einen anderen Transporter umgeladen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Dienstagmorgen unverletzt, wie es hieß.

Bei einem Unfall eines Tiertransporters in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg sind rund 2500 Hühner gestorben. Der Laster sei den ersten Erkenntnissen nach aus zunächst unbekannten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort prallte er gegen die Leitschutzplanke und mehrere Baumkronen. Die Hälfte der etwa 5000 Tiere kam dabei ums Leben. Die andere Hälfte wurde gerettet und auf einen anderen Transporter umgeladen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Dienstagmorgen unverletzt, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:240327-99-484232/2 (dpa)