Hannover (dpa/lni). Die TSV Hannover-Burgdorf macht den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale in der European League. Die Niedersachsen reisen mit einem Vier-Tore-Polster zum Rückspiel am 2. April in Schweden.

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat das Playoff-Hinspiel in der European League gewonnen. Gegen den schwedischen Vertreter IK Sävehof gab es am Dienstagabend einen 34:30 (18:14)-Heimsieg. Beste Werfer waren Jonathan Edvardsson mit acht Toren für die Niedersachsen sowie Gustaf Wedberg mit elf Treffern für die Gäste. Das entscheidende Rückspiel findet am 2. April (18.45 Uhr/Dyn) in Schweden statt.

Die Niedersachsen, die im rechten Rückraum auf den verletzten Nationalspieler Renars Uscins verzichten mussten, setzten sich gegen Ende der ersten Halbzeit ab. Mannschaftskapitän Marius Steinhauser erzielte das 13:10 (22. Minute), Vincent Büchner erhöhte auf 18:13 (29.).

Mit einem 4:0-Lauf kamen die Schweden, bei denen der erst 18 Jahre alte Färinger Oli Mittun klug Regie führte, auf 17:18 (33.) heran. TSV-Trainer Christian Prokop nahm eine Auszeit, um das Spiel seines Teams neu zu ordnen. Die Maßnahmen des 45-Jährigen fruchteten zunächst jedoch nicht. Beim 22:22 (43.) hatte Sävehof die Partie wieder ausgeglichen. Mit einem Doppelschlag zum 31:28 und 32:28 (57.) machte Ilija Brozovic dann aber alles klar für Hannover.

