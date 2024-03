Gifhorn (dpa/lni). Nach einigen krisenhaften Jahren für den Glockenpalast in Gifhorn scheint ein Motorradmuseum eine längerfristige Wende für das Ausflugsziel in der Südheide zu bringen.

Kurz vor dem Start in die zweite Saison für das Motorradmuseum in Gifhorn blicken die Verantwortlichen auf ein erfolgreiches Auftaktjahr zurück. „Wir hatten im ersten Jahr rund 21.000 Besucher und damit deutlich mehr als erwartet“, sagte Betreiber Horst Edler der Deutschen Presse-Agentur. Vor der Eröffnung sei mit 10.000 bis 15.000 Gästen kalkuliert worden. Die Resonanz und die Vorfreude auf die zweite Motorradsaison seien groß.

Im Classic Superbike Motorrad Museum in Gifhorn können Zweiradfans in erster Linie eine Sammlung von klassischen Motorrädern aus der Zeit von 1970 bis Anfang der 2000er Jahre begutachten. Die Ausstellung im Glockenpalast erstreckt auf etwa 3400 Quadratmetern über drei Ebenen. Für die zweite Sommersaison sei die Schau um etwa ein Dutzend neue Maschinen erweitert worden, sagte Edler.

Die Idee Motorradfans und Ausflügler anzusprechen, scheint zu funktionieren. „Es trägt sich schon“, sagte Edler rückblickend. Die Zustimmung stimmt ihn weiter zuversichtlich. Ein zweitägiges Auftaktevent am vergangenen Wochenende mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Rennfahrer, Helmut Dähne, war schnell ausverkauft, wie Edler berichtete. Am Samstag und Sonntag kamen demnach zusammen etwas mehr 300 Fans.

Vor dem Einzug der Motorräder hatte der Glockenpalast, für den einst der frühere Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, den Grundstein gelegt hatte, eher unrühmliche Schlagzeilen gemacht. Unter anderem, weil er auf Immobilienplattformen für fast fünf Millionen Euro zum Verkauf stand. Seit Anfang 2023 gehört das gesamte Areal der Stadt; samt Internationalem Mühlenmuseum, Basilika und Freiheitsglocke. Den Kaufpreis gab die Verwaltung damals mit 2,6 Millionen Euro an, von denen nach einer Kreditrückzahlung noch etwa 2,3 Millionen Euro flossen.

Am Mittwoch (27. März) startet in Gifhorn die neue Museumssaison, für die Edler ein weiteres Highlight ankündigt. Für den Sommer habe der Amerikaner Freddie Spencer, dreifacher Motorradweltmeister, einen Besuch in der Südheide angekündigt.

