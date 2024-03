Cuxhaven (dpa/lni). Die Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven wertet die Beteiligung des Bundes am Hafenausbau in Cuxhaven als „bedeutendes Signal“ für die Energiewende in Deutschland. Der dringend benötigte Hafenausbau könne „nun in die Umsetzung gehen“, sagte dessen Vorsitzender Michael de Reese am Montag. Der Bund hatte am Freitag mitgeteilt, sich zu einem Drittel an der Finanzierung der 300 Millionen Euro teuren Erweiterung um drei Liegeplätze zu beteiligen.

Pro Jahr werden den Angaben zufolge über die Tiefwasserterminals in Cuxhaven rund 15.000 Großbauteile für Windenergieanlagen an Land und auf See angeliefert, darunter 80 Prozent aller Rotorblätter für Windenergieanlagen an Land. Die neuen Liegeplätze 5 bis 7 würden als weiterer Umschlagplatz benötigt. Das Land Niedersachsen und die Hafenwirtschaft haben je 100 Millionen Euro für die 30 Hektar große Fläche eingeplant.

Auch die Stiftung Offshore-Windenenergie begrüßte die Entscheidung des Bundes. Zugleich mahnte deren Geschäftsführerin Karina Würtz die Schaffung weiterer schwerlastfähiger Flächen in Deutschland an: „Angesichts der langen Genehmigungsdauern und Bauzeiten für den Hafenausbau müssen wir auch für andere relevante Hafenstandorte sofort vom Reden ins Handeln kommen.“ Als einziger deutscher Hafen verfügt Cuxhaven bereits über einen gültigen Planfeststellungsbeschluss. Innerhalb von zwei Jahren könnten die Flächen laut Bundesverband Windenergie erweitert werden.

