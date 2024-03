Hatten (dpa/lni). Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag sind in Hatten (Landkreis Oldenburg) drei junge Menschen verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer des Autos war betrunken, wie die Polizei mitteilte. Er sei von der Straße abgekommen und frontal in einen Baum gekracht. Er und eine 16 Jahre alte Mitfahrerin seien leicht verletzt worden. Der 17 Jahre alter Beifahrer erlitt den Angaben nach schwere Verletzungen und sei im Auto eingeklemmt gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Dach des Autos abschneiden müssen, um den Jugendlichen zu befreien. Alle drei seien im Anschluss ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Alkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von knapp über 1,4 Promille ergeben. Sein Führerschein sei nun beschlagnahmt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das Auto indes sei ein wirtschaftlicher Totalschaden, hieß es.

