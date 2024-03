Bad Gandersheim (dpa/lni). Nachdem er intime Fotos an eine Internet-Bekanntschaft geschickt hatte, ist ein Mann in Bad Gandersheim Opfer eines Erpressungsversuchs geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 28-Jährige auf ein Frauen-Fakeprofil hereingefallen. Nach dem Versand der Intimbilder über einen Messenger sei er von unbekannten Tätern aufgefordert worden, eine vierstellige Geldsumme zu überweisen. Andernfalls würden die Fotos in seinem Social-Media-Freundeskreis verschickt, so die Drohung. Anstatt der Forderung nachzukommen, sei der 28-Jährige aber zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet.

© dpa-infocom, dpa:240324-99-451365/2 (dpa)