Brake (dpa/lni). Ein Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit voller Wucht gegen eine Hauswand in Brake (Kreis Unterweser) gefahren. Dem 20-Jährigen und seinem 21-jährigen Beifahrer ist dabei nichts passiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Autoposer fuhr am Freitag mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen in einem solchen Tempo, dass das Heck seines Autos ausbrach. Er verlor die Kontrolle, durchbrach mit dem Wagen einen Metallzaun und prallte gegen die Hauswand. An dem Auto entstand Totalschaden, auch die Fassade wurde stark beschädigt. Nach Angaben eines Experten besteht aber keine Einsturzgefahr. Die Polizei nahm dem Fahrer seinen Führerschein ab.

Ein Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit voller Wucht gegen eine Hauswand in Brake (Kreis Unterweser) gefahren. Dem 20-Jährigen und seinem 21-jährigen Beifahrer ist dabei nichts passiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Autoposer fuhr am Freitag mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen in einem solchen Tempo, dass das Heck seines Autos ausbrach. Er verlor die Kontrolle, durchbrach mit dem Wagen einen Metallzaun und prallte gegen die Hauswand. An dem Auto entstand Totalschaden, auch die Fassade wurde stark beschädigt. Nach Angaben eines Experten besteht aber keine Einsturzgefahr. Die Polizei nahm dem Fahrer seinen Führerschein ab.

© dpa-infocom, dpa:240323-99-441256/3 (dpa)