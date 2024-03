Buxtehude (dpa/lni). Eine 15-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B73 in Buxtehude schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Freitagnachmittag mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der Bundesstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Es habe dann plötzlich die Fahrbahn nach links überquert. Eine 36-jährige Autofahrerin, die auf der B73 in die gleiche Richtung fuhr, habe noch versucht auszuweichen, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

Die 15-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klink geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Bundesstraße war nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt.

