Ein Pizzalieferant ist im Landkreis Oldenburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitagabend in Brettorf, einem Ortsteil der Gemeinde Dötlingen, wie die Kreisfeuerwehr mitteilte. Das Auto sei stark deformiert worden und der Fahrer eingeklemmt gewesen. Der Mann habe rasch befreit werden können. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn den Angaben zufolge in eine Klinik.

Unweit davon waren wenige Stunden zuvor bei Dötlingen ein Auto und ein Traktor zusammengestoßen. Der 56-jährige Autofahrer kam bei diesem Unfall auf der Bundesstraße 213 ums Leben. Der 16 Jahre alte Fahrer des Traktors blieb körperlich unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

