Hannover (dpa/lni). In einer Bahn in Hannover eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern: Plötzlich zückt einer ein Messer und verletzt den anderen im Gesicht.

Mit einem Messer soll ein 30-Jähriger einen 32-Jährigen in einer Stadtbahn in Hannover schwer im Gesicht verletzt haben. Möglicherweise habe der Tatverdächtige zuvor eine unbekannte Frau belästigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Noch sei jedoch unklar, was genau die Auseinandersetzung am Montag dieser Woche auslöste. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Den Angaben zufolge sprach der 32-Jährige den 30 Jahre alten Mitfahrer während der Fahrt im Stadtteil Stöcken an und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zunächst konnten andere Passagiere die beiden Männer voneinander trennen, dann jedoch zog der 30-Jährige plötzlich ein Arbeitsmesser aus seinem Rucksack und griff den 32-Jährigen damit an. Trotz seiner Schnittverletzung konnte der Mann seinen Angreifer gemeinsam mit Zeugen festhalten, bis Einsatzkräfte eintrafen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Um die Hintergründe des Vorfalls rekonstruieren zu können, bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen. Insbesondere die möglicherweise betroffene Frau wird gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat in Hannover-Stöcken zu melden.

