Dötlingen (dpa/lni). Auf der B213 im Landkreis Oldenburg gerät ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallt mit einem Traktor zusammen. Noch an der Unfallstelle stirbt der Mann an seinen Verletzungen.

Bei einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor bei Dötlingen (Landkreis Oldenburg) ist ein Mann gestorben. Der Autofahrer war am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 213 unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet, teilte die Polizei mit. Dort prallte er frontal mit einem Traktor zusammen. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Autofahrers feststellen.

Die Identität des Mannes konnte zunächst nicht abschließend geklärt werden. Körperlich unverletzt blieb der 16 Jahre alte Fahrer des Traktors. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Bereich der Bundesstraße in Höhe des Gewerbegebiets Wildeshausen-Nord musste nach Angaben der Polizei vorläufig gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:240322-99-430538/2 (dpa)