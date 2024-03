Ostercappeln (dpa/lni). In Ostercappeln hat in der Nacht zu Freitag eine Arbeiter-Unterkunft gebrannt. Eine Person wurde verletzt. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus.

Am Freitagmorgen hat in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) eine Arbeiter-Unterkunft gebrannt. Das Mehrfamilienhaus hatte bereits voll in Brand gestanden, als die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr vor Ort eintrafen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Insgesamt seien 14 Menschen in der Unterkunft gemeldet gewesen. Alle Einwohner hätten sich demnach vor dem Feuer retten können, eine Person habe sich jedoch beim Sprung aus einem Fenster verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Freitagmorgen noch an. Den entstandenen Schaden schätzte ein Sprecher auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei ermittle nun wegen der Brandursache.

