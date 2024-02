Göttingen (dpa/lni). Im Prozess um eine erstochene 64 Jahre alte Frau wird am Montag (13.30 Uhr) das Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-Jährigen vor, die Frau im September 2021 während eines Freigangs aus dem Maßregelvollzug am Rand eines Maisfeldes im südniedersächsischen Northeim erstochen zu haben. Der Deutsche ist wegen verschiedener Gewaltdelikte seit mehr als 40 Jahren im Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter untergebracht. Im Jahr 2021 lebte er in einer Außenwohngruppe der Maßregelvollzugseinrichtung Moringen im Landkreis Northeim. Seit der tödlichen Messerattacke ist er wieder im geschlossenen Vollzug untergebracht. Zum Zeitpunkt der Tat soll er vermindert schuldfähig gewesen sein. Die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten, die Urteilsverkündung wird voraussichtlich öffentlich sein.

© dpa-infocom, dpa:240225-99-120634/2 (dpa)