Hannover (dpa/lni). Vor zwei Jahren hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begonnen. Zehntausende Ukrainer kamen nach Niedersachsen. Viele haben mittlerweile Arbeit gefunden.

Rund 15.500 der in Niedersachsen lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das geht aus einer Hochrechnung der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit für November vergangenen Jahres hervor. Aktuellere Zahlen lagen noch nicht vor.

Die Zahl der ukrainischen Arbeitnehmer im Land wächst den Angaben zufolge: Im Juli 2023 waren noch knapp 1500 Ukrainer weniger in Niedersachsen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, im Januar vergangenen Jahres etwa 4500 weniger.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 kamen von dort viele Flüchtlinge nach Deutschland, aber auch zuvor hatten schon Ukrainer in Deutschland gearbeitet.

Seit Kriegsbeginn vor zwei Jahren kamen etwa 112.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Niedersachsen an. Seit einiger Zeit werden neu ankommende Ukrainer laut Innenministerium nahezu vollständig an andere Bundesländer weitergeleitet. Die Aufnahme von Ukraine-Geflüchteten ist nach einem bestimmten Schlüssel geregelt, Niedersachsen hat mehr Menschen aufgenommen als anteilig notwendig wäre.

Als arbeitslos gemeldet waren im Januar dieses Jahres rund 21.200 Ukrainerinnen und Ukrainer - etwa 1000 oder 4,6 Prozent weniger als im Januar 2023. Die Beschäftigten aus der Ukraine arbeiten nach Angaben der Arbeitsagentur hauptsächlich im verarbeitenden Gewerbe, Baugewerbe sowie im Handel, Gastgewerbe und Sozialwesen.

Niedersachsens Arbeitsminister Andreas Philippi (SPD) sagte, die Zahlen zeigten, „dass sowohl die Ukrainerinnen und Ukrainer Bereitschaft zeigen, am Erwerbsleben teilzunehmen, wie auch der Arbeitsmarkt für diese Menschen offen steht.“

Dass die Beschäftigungsquote noch nicht höher sei, habe verschiedene Gründe. „Es gilt, anzukommen, Wohnraum zu finden, das Erlebte zu verarbeiten. Das braucht Zeit. Zudem ist zu bedenken, dass viele Frauen alleine mit ihren Kindern gekommen sind.“ Vor einer Arbeitsaufnahme müssten Kinderbetreuung und Schule verlässlich geklärt werden. „Zudem ist die Teilnahme an Sprach- und Integrationskurse für viele Tätigkeiten eine Voraussetzung. Es werden aber immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer diese Kurse beenden und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.“

