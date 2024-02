Hannover (dpa/lni). Noch immer sind Böden von dem vielen Wasser gesättigt. Nun lässt neuer Regen einige Flüsse wieder anschwellen. Droht eine neue Hochwasserlage wie zuletzt rund um den Jahreswechsel?

Wegen neuer Regenschauer und nasser Böden führen einige Flüsse in Niedersachsen weiterhin viel Wasser. Deshalb gelten Warnungen vor Hochwasser. Pegel an den Flüssen Aller, Leine, Weser und Fuhse überschritten auch am Montag die Marke der höchsten Warnstufe 3, wie aus Daten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorging. Bei Meldestufe 3 kann es zu Überschwemmungen größerer Flächen sowie einzelner Grundstücke, Straßen und Keller kommen. „Aufgrund der andauernden regnerischen Witterungsphase in dieser Woche werden die Wasserstände auf hohem Niveau bleiben“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesbetriebs in ihrem Lagebericht mit.

Die Situation ist dem Lagebericht zufolge regional verschieden: An der Leine wurden die Scheitelwasserstände etwa am Pegel Hannover-Herrenhausen vorerst erreicht. Dennoch sollen die Wasserstände dort im Laufe der Woche weiter über der höchsten Meldestufe bleiben. An der Aller werden die Scheitelwasserstände dagegen noch erwartet. Ab Celle sollen die Wasserstände in den kommenden Tagen an der Aller weiter ansteigen.

An mehreren weiteren Pegeln, die inzwischen Wasserstände über Stufe 2 melden, soll das Wasser nur langsam abfließen. Das gilt laut der Hochwasservorhersagezentrale etwa für die Flüsse Oste, Hunte und Wümme. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für die kommenden Tage in Niedersachsen und Bremen wechselhaftes Wetter, immer wieder auch mit Regen.

