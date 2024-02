Freden (dpa/lni). Bei einem Feuer in der Winzenburger Straße in Freden (Kreis Hildesheim) ist eine Halle bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Feuer sei am Sonntagabend ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Neben der Halle ist demnach auch eine Garage beschädigt worden, ein Übergreifen des Brandes auf anliegende Wohnhäuser habe die Feuerwehr verhindern können. Es seien mehrere Oldtimer stark beschädigt worden, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:240212-99-956319/2 (dpa)