Polizei Stade Grausame Entdeckung: Hund in Horstsee ertränkt

Eine sechs Monate alte Continental Bulldogge. In Stade haben Unbekannte einen solchen Hund ertränkt. Die Polizei ermittelt.

Ein Spaziergänger entdeckte das verendete Tier an Silvester am Ufer des Horstsees. An der rechten Pfote war ein Gewicht befestigt.