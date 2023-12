Bätzing hofft auf weiteren Reformweg mit neuem Erzbischof

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat nach der Ernennung von Udo Markus Bentz zum neuen Paderborner Erzbischof dessen bisheriges Engagement beim Reformweg der katholischen Kirche gewürdigt. Er wolle die Gelegenheit nutzen, um Bentz „aufrichtig für allen Einsatz beim Synodalen Weg zu danken“, wurde Bätzing in einer am Samstag in Bonn veröffentlichten Mitteilung der Bischofskonferenz zitiert.