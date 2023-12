Mordfall aus dem Jahr 1985 - Ermittler befragen Zeugen

Rund 40 Jahre nach dem Verschwinden einer 17-Jährigen in Osterholz-Scharmbeck im Landkreis Osterholz haben die Ermittler einen Zeugen ermittelt. Die Polizei hatte Anfang Dezember das Bild eines bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht, der im Juni 2016 in der Nähe des damaligen Fundortes des Fahrrades der Vermissten gesehen wurde. Die Ermittler erhofften sich von dem Mann wertvolle Hinweise. Am Samstag teilte die Polizei mit, dass der Mann identifiziert sei. Sie dankte der Bevölkerung für die Mithilfe. Der Mann soll nun befragt werden.