Brände E-Scooter-Akkus in Lagerhalle in Brand geraten

In einer Lagerhalle eines E-Scooter-Vermieters im Gewerbegebiet in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sind mehrere Akkus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen am Freitagabend bei der Ankunft der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden Anwohner über WarnApps angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.