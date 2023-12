Dritte Niederlage vom SV Wehen: Braunschweig gewinnt 3:1

Wiesbaden – . Der SV Wehen Wiesbaden verliert mit 1:3 (0:1) das dritte Fußball-Zweitligaspiel in Serie gegen Eintracht Braunschweig. Die Gäste gaben am Freitagabend vor 7726 Zuschauern mit ihrem Erfolg ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Der Tabellen-Vorletzte verkürzte mit den ersten Auswärtspunkten in dieser Saison seinen Rückstand auf den Relegationsplatz auf vorerst fünf Zähler. Fabio Kaufmann markierte einen Doppelpack (48., 77. Minute). Außerdem traf noch Rayan Philippe (56.) für die Norddeutschen. Aleksandar Vukotic (18.) hatte die Hessen in Führung gebracht.

Die Gastgeber begannen sehr druckvoll und besaßen schon nach wenigen Sekunden die Chance zum ersten Tor durch Hyun-Ju Lee, dessen Schuss aus sechs Metern der Braunschweiger Torwart Ron Hoffmann abwehrte. Die zweite Gelegenheit nutzte der SVWW durch einen Kopfball von Vukotic zur Führung. In der Folge zogen sich die Platzherren zurück und ließen die Gäste besser ins Spiel kommen, die aber bis zur Pause ungefährlich blieben.

Der Braunschweiger Trainer Daniel Scherning nahm zur Pause einen Dreifachwechsel vor und wurde schnell mit dem 1:1-Ausgleich durch Kaufmann belohnt. Er traf aus 17 Metern ins linke Eck, nachdem die Eintracht nach einer Ecke für Wiesbaden schnell umgeschaltet hatte. Der eingewechselte Philippe drehte mit seinem Treffer zum 2:1 aus sechs Metern nur wenige Minuten später die Partie zugunsten der Niedersachsen. Den Platzherren fiel danach zu wenig ein, um den Braunschweiger Sieg noch zu gefährden. Auf der anderen Seite machte Kaufmann in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer alles klar.

