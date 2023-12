Forschungsprojekte mit sechseinhalb Millionen Euro gefördert

Das Land Niedersachsen fördert 13 Forschungsprojekte an verschiedenen Fachhochschulen mit insgesamt sechseinhalb Millionen Euro. „Die geförderten Forschungsvorhaben tragen zu Lösungen für aktuelle gesellschaftliche und technische Herausforderungen bei - beispielsweise in den Bereichen der Effizienz und Nachhaltigkeit in der Elektromobilität, des KI-Einsatzes im Gesundheitsbereich oder mit der Erforschung von intelligenten Lösungen für das Energiemanagement von Gebäuden“, sagte Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) am Freitag in Hannover.