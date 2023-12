Bester Milchbetrieb Niedersachsens in Grafschaft Bentheim

Ein Milchviehbetrieb aus Esche im Landkreis Grafschaft Bentheim ist als bester Milcherzeuger Niedersachsens im Jahr 2023 ausgezeichnet worden. Die Inhaber Annika und Gerd Horsink nahmen die Ehrung und den Geldpreis in Höhe von 3500 Euro am Freitag in Bad Zwischenahn entgegen. Außerdem darf nun ein Jahr lang die Goldene Olga, eine lebensgroße vergoldete Kuh-Statue, bei ihnen auf dem Hof stehen. „Der Betrieb ist ein Paradebeispiel für nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft“, so das Urteil der Landesvereinigung der Niedersächsischen Milchwirtschaft. Auf ihrem Hof halten die Horsinks 190 Milchkühe und weitere 190 weibliche Nachzuchttiere.