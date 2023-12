Richterbund warnt vor überlasteten Staatsanwaltschaften

Der Niedersächsische Richterbund (NRB) warnt vor einer Überlastung der Staatsanwaltschaften aus Personalmangel. Niedersachsenweit fehlten momentan mindestens 130 Staatsanwälte, sagte der Vorsitzende des NRB, Frank Bornemann, am Freitag in Hannover. Dadurch steige die Arbeitsbelastung für jeden Einzelnen. „Das ist ein absolut untragbarer Zustand, der an die Substanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht“, so Bornemann.