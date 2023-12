Hannover ermöglicht Geflüchteten die Kartenzahlung

Eine Bankkundin steckt ihre Girokarte in einen Geldautomaten.

Flüchtlinge ohne deutsches Bankkonto erhalten in Hannover künftig eine Debitkarte zum Bezahlen ohne Bargeld. Wie Oberbürgermeister Belit Onay am Freitag sagte, lädt die niedersächsische Landeshauptstadt das Geld, das den Einwanderern nach Asylbewerberleistungsgesetz zusteht, als Guthaben monatlich auf die Karte. Das sei deutlich weniger aufwendig als die bisherige händische Ausgabe von Verpflichtungsscheinen, und die Flüchtlinge müssten ihrerseits nicht mehr Schlange stehen, um an ihr Geld zu kommen.