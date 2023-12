Hannover führt Sozialkarte für Asylsuchende ein

Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover führt eine Sozialkarte ein, die Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bargeldlosen Zahlungsverkehr und damit mehr Teilhabe ermöglichen soll. Nur die Stadt kann Guthaben auf diese Debitkarte buchen. Die Auszahlungsprozesse würden damit auch für die Mitarbeitenden in der Verwaltung schlanker und digitaler, kündigte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bereits im Oktober an. Die Sozialkarte sei auch für andere Empfänger von Sozialleistungen gedacht, die über kein eigenes Konto verfügten.

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt an einer Wand.

Bezahlkarten für Asylsuchende sind ein Element des Migrationspakets, das Bund und Länder vereinbart haben. Bayern will sie bereits im Frühjahr einführen. Die Landeshauptstadt Hannover präsentiert nach eigenen Angaben als eine der ersten Kommunen in Deutschland ein „marktreifes Produkt“. Die neue Sozialkarte soll an diesem Freitag (10.30 Uhr) im Neuen Rathaus vorgestellt werden.

