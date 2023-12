Vogelgrippe in Putenbetrieb im Kreis Cuxhaven nachgewiesen

Die Vogelgrippe breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Die hochansteckende Form der Geflügelpest wurde in einem Betrieb mit mehr als 30.000 Puten in der Gemeinde Wurster Nordseeküste nachgewiesen, wie der Landkreis Cuxhaven am Donnerstag mitteilte. Die Puten des Betriebes wurden getötet.