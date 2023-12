Tarifverhandlungen Warnstreiks: Bahnunternehmen halten an ihren Fahrplänen fest

Die Züge von Erixx, Enno und Metronom sollen während des angekündigten Warnstreiks bei der Bahn am Donnerstag und Freitag weitgehend normal fahren. Die Unternehmen des Netinera-Konzerns seien nicht von den Arbeitsniederlegungen betroffen, hieß es in Mitteilungen der Anbieter. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es aufgrund von eventuellen Warnstreiks an den Stellwerken der Deutschen Bahn zu Zugausfällen oder Verspätungen komme.