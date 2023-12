Vollsperrung auf A7 bei Northeim nach Unfall

Die Autobahn 7 ist zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) in Richtung Kassel nach einem Unfall voll gesperrt. Aus bislang ungeklärten Gründen überschlug sich das Auto einer 21-Jährigen am Vormittag mehrfach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto prallte demnach kurz vor der Ausfahrt Nörten-Hardenberg erst an eine Betonwand und überschlug sich dann. Die Fahrerin wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.