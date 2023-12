Staatssekretärin: Bei Inklusion noch immer viel zu tun

Bei der Inklusion in Niedersachsen besteht nach Einschätzung von Christine Arbogast, Staatssekretärin im Sozialministerium, noch viel Nachholbedarf. „Auch wenn beim Thema Inklusion in den vergangenen Jahren Fortschritte erreicht wurden: Es gibt immer noch viel zu tun“, sagte Arbogast am Mittwoch anlässlich der Inklusionskonferenz in Hannover.