GdP-Landesvorsitzender: Ausbau von Videotechnik in Stadien

Angesichts jüngster Ausschreitungen bei Fußballspielen fordert die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen (GdP) mehr Videotechnik in Stadien. Man müsse Vereine stärker in die Pflicht nehmen, insbesondere, was den Ausbau von Video- und Einlasstechnik betreffe, sagte GdP-Landesvorsitzender Kevin Komolka der „Braunschweiger-Zeitung“ (Mittwoch). Komolka forderte zudem mehr Schulungen des Sicherheitspersonals im Stadion.