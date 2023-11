Polizei beendet Großeinsatz im Jobcenter: Spielzeugwaffe

Die Polizei hat nach der Festnahme eines Mannes ihren Großeinsatz in einem Jobcenter in Lehrte im Raum Hannover beendet. Der Tatverdächtige sei mit einer Spielzeugwaffe ins Gebäude hereingekommen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Hannover. Der Bereich sei gesichert, es gebe keine weiteren Tatverdächtigen und keine Verletzten. „Die Einsatzkräfte rücken jetzt nach und nach ab“, bestätigte ein Pressesprecher vor Ort.

Lehrte. Die Polizei hat nach der Festnahme eines Mannes ihren Großeinsatz in einem Jobcenter in Lehrte im Raum Hannover beendet. Der Tatverdächtige sei mit einer Spielzeugwaffe ins Gebäude hereingekommen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Hannover. Der Bereich sei gesichert, es gebe keine weiteren Tatverdächtigen und keine Verletzten. „Die Einsatzkräfte rücken jetzt nach und nach ab“, bestätigte ein Pressesprecher vor Ort.

Zuvor hatte die Polizei mit einem großen Aufgebot das ganze Gebäude durchkämmt, in dem auch eine Sparkasse ihren Sitz hat. Es sollte ausgeschlossen werden, dass es weitere Beteiligte gab. Zur Identität des Mannes gab es keine Informationen. Die Absperrungen am Einsatzort im Bereich des Jobcenters an der Burgdorfer Straße wurden am Nachmittag aufgehoben.

