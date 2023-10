Steuerzahlerbund kritisiert millionenteure Verschwendung

Bei der Suche nach mutmaßlich verschleuderten Steuergeldern ist der Bund der Steuerzahler erneut in Niedersachsen und Bremen fündig geworden. Der Verein bezifferte die Verschwendung in den beiden Bundesländern auf 110 Millionen Euro, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Schwarzbuch hervorgeht. Davon könnten aber noch 45 Millionen Euro gerettet werden, da sie erst drohten, verschwendet zu werden, wie Jan Vermöhlen vom Bund der Steuerzahler (BdSt) sagte.