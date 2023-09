Bleckede: Frau (42) tötet ihren Mann (43) bei Videodreh mit Auto nahe der Elbe

Bleckede. Diese Tragödie bezeichnete auch die Polizei Lüneburg selbst in ihrer offiziellen Mitteilung als „schrecklichen Unfall“: Bei einem Videodreh in Bleckede (Landkreis Lüneburg) soll eine Frau am Sonntagmittag ihren Ehemann mit dem Auto überfahren haben. Der 42-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte sich das später Opfer gegen 12.50 Uhr im Bleckeder Ortsteil Alt Garge auf die Motorhaube des von seiner 43 Jahre alten Frau gefahrenen VW Passat Kombi gesetzt. Mutmaßlich filmte das Paar die Aktion mit mehreren Handykameras, wie die Polizei mitteilte.

Frau überfährt ihren Mann beim Videodreh – tot

Nahe dem Elbufer rutschte der Mann demnach plötzlich nach vorne vom Auto – und die Frau überrollte ihren Partner. Dieser wurde unter dem VW eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr zwar noch befreit. Auch ein Hubschrauber mit einem Notarzt war im Einsatz. Doch trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche kam für den 42-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei im weiteren Bereich des Elbdeiches auf einem befestigten Weg, der noch zum öffentlichen Verkehrsraum gehört. Die Fahrerin, die den ersten Ermittlungen zufolge keinen Führerschein besaß, wurde von einem Seelsorger betreut. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen