„Hamburger Leuchtturm“ in Cuxhaven wird Ferienwohnung

Anfang des Jahres ist der „Hamburger Leuchtturm“ in Cuxhaven an ein Paar aus Hannover verkauft worden. Künftig soll er als Ferienwohnung dienen. Auch andere Seezeichen wurden schon umgewidmet.

Cuxhaven (dpa/lni). Der inaktive „Hamburger Leuchtturm“ an der Alten Liebe in Cuxhaven soll künftig als Ferienwohnung genutzt werden. Starttermin werde der 1. Oktober sein, sagten die neuen Besitzer, ein Ehepaar aus Hannover, am Donnerstag. Der Leuchtturm wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Auftrag der Stadt Hamburg errichtet und war bis 2001 in Betrieb.

Er werde so saniert und ausgebaut, dass die Denkmalstruktur erhalten bleibe, sagte Cuxhavens Baudezernent Andreas Eickmann der dpa. So bleibe etwa das Leuchtfeuer erhalten. Letztlich sei der Umbau ein Spagat zwischen dem Erhalt des Bestands und der wirtschaftlichen Nutzung. Würde nichts passieren, wäre die Gefahr des Verfalls groß. „Wir sind froh, dass es so geklappt hat“, sagte der Dezernent.

Die neuen Besitzer hatten das wichtige Cuxhavener Baudenkmal, das auf einer Aussichtsplattform an der Mündung der Elbe in unmittelbarer Nähe zum Hafen steht, Anfang des Jahres einem früheren Unternehmer aus Bremen abgekauft. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war der 23 Meter hohe Turm im vergangenen Jahr für 575.000 Euro zum Verkauf angeboten worden.

In Niedersachsen werden inaktive Leuchttürme zu unterschiedlichen Zwecken genutzt. So werden im Pilsumer Leuchtturm Paare getraut und Führungen und ein Kinderprogramm angeboten. Im Leuchtturmdenkmal Obereversand gibt es ebenfalls Führungen und Hochzeiten, außerdem Ausstellungen. Im Leuchtturm am Wremer Tief kann ebenfalls geheiratet werden. Der Große Norderneyer Leuchtturm bietet eine Aussichtsplattform in etwa 60 Metern Höhe. Der Leuchtturm Roter Sand in der Nordsee vor Bremerhaven wurde eine Zeit lang als „einsamstes Hotel“ beworben. Inzwischen ist er so marode, dass er an Land umgesetzt werden soll.

Ein Schweizer Ehepaar baut zudem in Cuxhaven den 48 Meter hohen historischen Wasserturm zu einem Café und zu Ferienwohnungen um. Die Eröffnung ist für diesen Sommer anvisiert, wie auf der Website zu lesen ist.

